Кліщіївки й Андріївки більше не існує, заявили у Третій штурмовій бригаді

https://racurs.ua/ua/n189893-klischiyivky-y-andriyivky-bilshe-ne-isnuie-zayavyly-u-tretiy-shturmoviy-brygadi.html

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Сіл Кліщіївка та Андріївка поблизу Бахмута більше не існує. Про це заявили у Третій окремій штурмовій бригаді.

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Андріївка і Кліщіївка для військових важливі, тому що там є висоти, там є залізниця. Це — дуже важливий елемент для оборонних дій. І як плацдарми також важливі. Самих Кліщіївки, Андріївки — їх не існує. Там навіть не існує першого поверху, грубо кажучи. Де-не-де залишилися підвали, але не більше, — розповів для «Донбас Реалії» прес-офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін.

Щодо ситуації на Бахмутському напрямку, то, за словами Бородіна, до трас, які наразі слугують українським військовим логістичними артеріями, російські війська ще «не добралися навіть близько».

Останнім часом рф активно штурмує не лише Авдіївку на Донеччині — важка ситуація і на Бахмутському напрямку, днями вона ще ускладнилася. Про це свідчать зведення Генштабу, аналітики та військові з цієї ділянки фронту.