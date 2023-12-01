У Києві жорстоко вбили військового. Фото: поліція

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Ракурс

Жорстоке вбивство військовослужбовця скоїли в Києві.

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Столична поліція отримала повідомлення про зникнення військового, який на своєму авто мав їхати у госпіталь, але в дорозі з ним зник зв’язок. Згодом правоохоронці виявили тіло чоловіка з близько 15-ма ножовими пораненнями в одній з водойм на околиці Києва. Його автомобіль при цьому знаходилася в одному зі спальних районів міста. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Поліцейські з’ясували, що по дорозі до лікарні військовий заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань. Під час конфлікту чоловік дістав ніж та завдав бійцеві ударів у шию, груди та голову.

Після убивства зловмисник вирішив позбутися тіла. Для цього він поклав його у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на автомобілі вбитого відвіз за місто і кинув у водойму.

Підозрюваним виявився 31-річний житель Вінниччини, який раніше обвинувачувався у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області. Його затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вбивці може загрожувати до 15 років тюрми.

Нагадаємо, у серпні цього року суд дозволив вийти під заставу двом обвинуваченим у справі про вбивство добровольця «Свободи» Олексія Щербини. Його вбили у Києві у жовтні 2022 року.