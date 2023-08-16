Суд відпустив підозрюваних у справі про вбивство добровольця під заставу у 20 тис. доларів

https://racurs.ua/ua/n186255-sud-vidpustyv-pidozruvanyh-u-spravi-pro-vbyvstvo-dobrovolcya-pid-zastavu-u-20-tys-dolariv.html

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Суд дозволив вийти під заставу двом обвинуваченим у справі про вбивство добровольця «Свободи» Олексія Щербини — один із фігурантів справи уже вніс заставу.

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У жовтні минулого року між військовослужбовцем, який керував автомобілем Hyundai, та водієм автівки Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Пасажири Lexus спочатку побили потерпілого, згодом водій автівки вистрелив у Олексія Щербину та втік з місця події разом із товаришами. Від отриманих травм військовий помер.

Суд над фігурантами справи почався у травні. Сьогодні тримання обвинувачених під вартою продовжили до 12 жовтня 2023 року, водночас двом із них дозволили внести понад 800 тис. грн застави. hromadske пише, що один із фігурантів уже вніс заставу.

Прокуратура обіцяє оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, добровольця ДФТГ «Свобода» Олексія Щербину вбили у Києві у жовтні 2022 року. Підозрюваних відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують умисне вбивство, двом іншим — хуліганство.