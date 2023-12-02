На Запорізькій АЕС стався новий блекаут. Фото:

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Запорізька АЕС залишилася без світла — аварія відбулася вночі 2 грудня.

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Вчора ввечері стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми. А о 2.31 під час повітряної тривоги було знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ. Зазначається, що на «атомці» виник повний блекаут і ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Про це Міністерство енергетики України повідомило у Telegram.

У відомстві наголосили, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на четвертому енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані.

Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану, — заявили в Міненерго.

Сьогодні вранці о 7.00 світло на ЗАЕС знову з’явилося. Енергетики наголосили, що це вже восьмий блекаут, який стався на Запорізькій АЕС та міг призвести до ядерної катастрофи.

Нагадаємо, в «Енергоатомі» заявляли, що на окупованій ЗАЕС російський персонал псує важливе для безпеки станції обладнання. Подібні дії некомпетентного нелегітимного «керівництва» ЗАЕС від «Росатому» ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, важливих для безпеки станції.