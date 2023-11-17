Ядерна аварія на ЗАЕС може статися через окупантів. Фото: «Енергоатом»

https://racurs.ua/ua/n189430-yaderna-avariya-na-zaes-moje-statysya-cherez-diyi-okupantiv-energoatom.html

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На окупованій ЗАЕС російський персонал псує важливе для безпеки станції обладнання.

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Загарбники продовжують порушувати технічні вимоги щодо експлуатації обладнання «атомки» — це стосується насамперед енергоблоків №№ 2, 4 та 6 станції. Про це йдеться у заяві Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яке 17 листопада опублікували в Telegram.

Зазначається, що окупанти наказали використати мастило російського виробництва для резервної дизельної електростанції. Однак це мастило при нагріванні починає інтенсивно пінитися, що призводить до зниження тиску в системі. Таким чином виникає ризик відмови дизель-генераторів, що загрожує ядерною аварією.

В «Енергеатомі» наголосили, що подібні дії некомпетентного нелегітимного «керівництва» ЗАЕС від «Росатому» ведуть до неминучої деградації обладнання та систем, важливих для безпеки станції.

Також, за словами енергетиків, ситуацію на АЕС погіршують й інші порушення правил експлуатації. Мова йде про нещодавні спроби ворога перевести енергоблоки Запорізької «атомки» із безпечного «холодного» стану в «гарячий», що збільшує ймовірність настання радіаційної аварії.

Нагадаємо, напередодні в «Енергоатомі» заявили, що на енергоблоці № 5 Запорізької АЕС злочинні дії російських окупантів продовжується витік реагентів з першого контуру в другий.