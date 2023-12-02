Армія рф атакувала балістичними ракетами Дніпропетровщину. Фото:

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Потужні вибухи прогриміли у Дніпропетровській області у суботу, 2 грудня.

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Загарбницька армія росії завдала ракетного удару по Дніпровському району. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

За словами очільника області, зараз територію «прильоту» обстежують рятувальники, а фахівці уточнюють наслідки ударів.

Моніторингові пабліки повідомили, що вибухи на Дніпропетровщині прогриміли ще до оголошення повітряної тривоги. Вона тривала в області від 9.13 до 10.02. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Нагадаємо, один з 11 російських БПЛА «Шахед», якими рф атакувала Одеську область у ніч на 2 грудня, влучив у об'єкт інфраструктури. Загиблих та постраждалих через цю атаку немає. Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок прильоту.