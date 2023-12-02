У СБУ розповіли, чому Порошенка не випустили за кордон

Петро Порошенко на кордоні, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189942-u-sbu-rozpovily-chomu-poroshenka-ne-vypustyly-za-kordon.html

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У СБУ прокоментували ситуацію щодо нещодавнього скасування закордонного відрядження п’ятого президента України, а нині народного депутат Петра Порошенка.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 2 грудня, опублікувала прес-служба СБУ.

СБУ та розвідувальні органи України отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України. Головна мета ворога — знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини, — вказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, задум російських спецслужб полягає у проведенні широкомасштабної інформаційно-психологічної спецоперації, покликаної «призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції» та спонукати «представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з рф на умовах заморожування війни».

У СБУ зазначають, що такі плани російські спецслужби планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн.

Серед планів ворога — залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн, — заявили в СБУ.

За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» П. Порошенка з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом путіна» і закликає зняти санкції з рф", — додають у спецслужбі.

У СБУ наголошують, що цю зустріч росія планувала використати в своїх ІПСО проти України.

Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб, — зазначають у СБУ.

Нагадаємо, вчора, 1 грудня, Порошенко повідомив, що його не випустили у відрядження за кордон, де в нього була запланована низка зустрічей.