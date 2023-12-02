На Прикарпатті людей врятували з трактора, котрий упав у річку, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n189948-traktor-iz-ludmy-vpav-u-richku-na-prykarpatti-video.html

Ракурс

На Прикарпатті врятували двох людей з трактора, що впав у річку.

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Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Інцидент стався сьогодні, 2 грудня, у селі Горішнє Залуччя Снятинської територіальної громади Коломийського району.