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Ракурс
На Прикарпатті людей врятували з трактора, котрий упав у річку, фото: ДСНС

Трактор із людьми впав у річку на Прикарпатті (ВІДЕО)

2 гру 2023, 20:22
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На Прикарпатті врятували двох людей з трактора, що впав у річку.


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Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

Інцидент стався сьогодні, 2 грудня, у селі Горішнє Залуччя Снятинської територіальної громади Коломийського району.

Трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош, в кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли, — зазначають у ДСНС. — До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег де їх оглянули медичні працівники.

На Прикарпатті людей врятували з трактора, котрий упав у річку, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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