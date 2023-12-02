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На Прикарпатті людей врятували з трактора, котрий упав у річку, фото: ДСНС
Трактор із людьми впав у річку на Прикарпатті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n189948-traktor-iz-ludmy-vpav-u-richku-na-prykarpatti-video.htmlРакурс
На Прикарпатті врятували двох людей з трактора, що впав у річку.
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Про це сьогодні, 2 грудня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
Інцидент стався сьогодні, 2 грудня, у селі Горішнє Залуччя Снятинської територіальної громади Коломийського району.
Трактор під час руху по дамбі допустив з’їзд у річку Черемош, в кабіні перебувало двоє людей, які через сильну течію самостійно вибратися з трактора не змогли, — зазначають у ДСНС. — До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення міста Косів, які за допомогою катамарана дісталися до постраждалих та переправили на берег де їх оглянули медичні працівники.
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