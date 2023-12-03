Біля Ейфелевої вежі чоловік з молотком напав на туристів — є загиблий та поранені

Ейфелева вежа у Парижі, фото: ecities.ru

https://racurs.ua/ua/n189955-bilya-eyfelevoyi-veji-cholovik-z-molotkom-napav-na-turystiv-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

У Парижі на набережній Гренель, розташованій поруч із Ейфелевою вежею, чоловік із криком «Аллаху Акбар» напав на туристів.

.

В результаті загинув турист із Німеччини, повідомляє The Local.

Ще двох людей було поранено:

60-річного француза;

ще одного туриста, чия національність не була офіційно підтверджена, але вважається, що він британець.

Нападника затримано. За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, зловмисник, який був відомий владі як радикальний ісламіст і лікувався від психічного захворювання, перед затриманням вигукнув «Аллах Акбар».

Зазначається, що нападник спочатку смертельно поранив ножем німецького туриста, а потім з молотком накинувся на інших людей. Зрештою поліція знешкодила його електрошокером.

Паризька прокуратура повідомила, що нападник є французом 1997 року народження. У 2016 році він вже був засуджений до чотирьох років ув’язнення за планування ще одного нападу, який йому не вдалося здійснити. Він проживав з батьками в регіоні Есонн на південь від Парижа, а мотиви свого вчинку пояснив поліції тим, що не може терпіти, коли мусульман вбивають в «Афганістані і Палестині».

Джерело: The Local