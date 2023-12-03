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Ракурс
Триває блокування польсько-українського кордону, фото: «Слово і Діло»

На кордоні із Польщею відкриють пункт пропуску для виїзду порожніх вантажівок — ДПСУ

3 гру 2023, 14:56
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На українського-польському кордоні пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» відкриють для проїзду порожніх вантажівок.


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Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужюи.

З 01.00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн), — вказано в повідомленні.

Віце-прем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що за підтримки Єврокомісії вдалося досягти відповідних домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством.

За його словами, цей спільний пункт пропуску зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів і його відкриття для вантажівок є першим пунктом із переліку заходів, які реалізується для розблокування кордону.

З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Водночас, підтримувати порядок руху та допомагатимуть водіям за необхідності будуть колеги з Укртрансбезпеки, — зазначив міністр.

Очікується, що пропускна здатність цього пункту на добу складатиме понад 100 вантажівок.

Джерело: Ракурс


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