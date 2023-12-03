Триває блокування польсько-українського кордону, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n189966-na-kordoni-iz-polscheu-vidkryut-punkt-propusku-dlya-vyyizdu-porojnih-vantajivok-dpsu.html

Ракурс

На українського-польському кордоні пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» відкриють для проїзду порожніх вантажівок.

.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужюи.

З 01.00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн), — вказано в повідомленні.

Віце-прем'єр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на своїй Фейсбук-сторінці зазначив, що за підтримки Єврокомісії вдалося досягти відповідних домовленостей з Міністерством інфраструктури Польщі та Люблінським воєводством.

За його словами, цей спільний пункт пропуску зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів і його відкриття для вантажівок є першим пунктом із переліку заходів, які реалізується для розблокування кордону.

З 4 грудня порожні вантажівки, зокрема цистерни, з України можуть починати рух на цей пункт пропуску. Поки він працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Водночас, підтримувати порядок руху та допомагатимуть водіям за необхідності будуть колеги з Укртрансбезпеки, — зазначив міністр.

Очікується, що пропускна здатність цього пункту на добу складатиме понад 100 вантажівок.