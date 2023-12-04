Президент Болгарії наклав вето на передачу ЗСУ близько 100 БТР. Фото:

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Надання військової допомоги Україні ветував президент Болгарії Румен Радев.

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Болгарський лідер пояснив, що депутати Болгарії нібито «не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі». Під час ухвалення цього закону не були враховані ні завдання воєнного часу, покладені на Міністерство внутрішніх справ країни, ні потреби Головних управлінь прикордонної поліції та пожежної безпеки й безпеки населення. Саме тому Радев наклав вето та повернув документ в парламент для подальшого обговорення. Про це пише видання Nova.

За словами президента Болгарії, БТР, які мали отримати ЗСУ, могли використати для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і нещасних випадків. Це стосується й важкодоступних районів.

Я керуюся переконанням, що безпека, здоров’я і життя болгарських громадян мають бути першочерговим пріоритетом, — заявив Радев.

Нагадаємо, 22 листопада Національні збори Республіки Болгарія ратифікували угоду між Міністерством внутрішніх справ Болгарії та Міністерством оборони України, яка передбачає передачу ЗСУ 100 старих бронетранспортерів, які були виготовлені у 60-х і 70-х роках і були власністю болгарського МВС.

Джерело: Nova