Ще один народний депутат вирішив достроково відмовитись від мандату. Фото:

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Позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов написав заяву про складання мандату.

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До Верховної Ради України вже надійшла відповідна заява про складення депутатських повноважень та дострокове припинення повноважень народного депутата України. Відповідну заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук 4 грудня повідомив у Telegram.

Як відомо, Дмитро Шпенов є народним депутатом VI, VIІ, VIII та ІХ скликань. У 2007−2012 роках був нардепом від «Партії регіонів». До Верховної Ради восьмого скликання він пройшов як безпартійний самовисуванець за виборчим округом № 37 в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, 1 грудня народний депутат від групи «Довіра» Максим Єфімов заявив, що складає депутатський мандат. Він вирішив завершити роботу у Верховній Раді, бо йому бракує часу на парламентську діяльність.