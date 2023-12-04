ЗСУ підтвердили успішний удар по нафтобазі в окупованому Луганську

https://racurs.ua/ua/n190006-zsu-pidtverdyly-uspishnyy-udar-po-naftobazi-v-okupovanomu-lugansku.html

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3 грудня 2023 року Сили оборони завдали успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.

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Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у понеділок, 4 грудня.

У неділю голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що невідомий дрон обійшов усі можливі засоби радіоелектронної боротьби окупантів і «вдарив у нафтове серце» так званої «ЛНР».

Наразі Луганськ залишається важливим логістичним центром для російської армії. Паливо з ураженої вночі нафтобази могло використовуватися окупантами для підтримки механізованих підрозділів та автомобільної техніки ЗС рф.

«Мілітарний» пише, що, судячи зі звуків, для завдання удару застосовувалися важкі безпілотники з двигуном внутрішнього згорання, що говорить про їх запуск із підконтрольних територій.