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ЗСУ підтвердили успішний удар по нафтобазі в окупованому Луганську
ЗСУ підтвердили успішний удар по нафтобазі в окупованому Луганськуhttps://racurs.ua/ua/n190006-zsu-pidtverdyly-uspishnyy-udar-po-naftobazi-v-okupovanomu-lugansku.htmlРакурс
3 грудня 2023 року Сили оборони завдали успішний вогневий удар по нафтово-мастильним складам, які знаходяться у межах тимчасово окупованого Луганська.
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Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у понеділок, 4 грудня.
У неділю голова Луганської ОВА Артем Лисогор розповів, що невідомий дрон обійшов усі можливі засоби радіоелектронної боротьби окупантів і «вдарив у нафтове серце» так званої «ЛНР».
Наразі Луганськ залишається важливим логістичним центром для російської армії. Паливо з ураженої вночі нафтобази могло використовуватися окупантами для підтримки механізованих підрозділів та автомобільної техніки ЗС рф.
«Мілітарний» пише, що, судячи зі звуків, для завдання удару застосовувалися важкі безпілотники з двигуном внутрішнього згорання, що говорить про їх запуск із підконтрольних територій.
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