Нардепа від ОПЗЖ Борта відряджали в Угорщину на шість днів, але він пробув за кордоном два місяці

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Народний депутат від ОПЗЖ Віталій Борт у квітні 2023 року попросив керівництво Верховної Ради про дозвіл на виїзд у закордонне відрядження — на три дні в Угорщину.

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Як повідомляє проект «Схеми («Радіо Свобода»), спікер Руслан Стефанчук відрядження погодив. Але депутат Борт не поспішав повертатись в Україну. Він пробув за кордоном не три дні, а цілий місяць. І замість 14 квітня, повернувся аж 12 травня, прогулявши низку пленарних засідань.

Попри порушення умов виїзду, вже у липні історія повторилась. Про це свідчать дані перетину кордону, отримані журналістами.

Стефанчук беззастережно погодив Борту короткотривале відрядження в Угорщину — на період 3−5 липня.

Виїхавши на межі України, депутат від ОПЗЖ знов порушив умови виїзду, і повернувся лише за чотири тижні, 30 липня.

У розслідуванні «Схем» вказується, що Борт обґрунтовував нагальну потребу свого виїзду за кордон. У своїх звітах, поданих в апарат Верховної Ради він зазначив, що під час обох поїздок в Будапешті зустрічався з соратником ВІктора Орбана, угорським депутатом на ім’я Лорінц Ночо.

Ночо вже два роки як оголошений персоною нон-грата в Україні. Йому заборонений в’їзд через спроби втручання в українські вибори на Закарпатті.

Чомусь такі контакти депутата від ОПЗЖ в Угорщині не викликають застережень ні у керівництва ВРУ, ні в Службі безпеки України, — пишуть «Схеми».

У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзд для посадовців без належних підстав. Усього від початку повномасштабного вторгнення рф Борт провів за кордоном 207 днів. Борт є членом групи з міжпарламентських зв’язків з Угорщиною.