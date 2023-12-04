Фракція СН у Раді обговорить заяви Безуглої про те, що Залужний «має піти»

https://racurs.ua/ua/n190009-frakciya-sn-u-radi-obgovoryt-zayavy-bezugloyi-pro-te-scho-zalujnyy-maie-pity.html

Ракурс

На засіданні фракції «Слуги народу» у Верховній Раді наприкінці цього тижня депутати обговорять заяви Безуглої, що військове керівництво України, зокрема генерал Залужний, «має піти». Наразі немає рішення про виключення депутатки з фракції.

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Про це «Суспільному» повідомили два джерела в партії.

3 грудня Безугла опублікувала на своїй сторінці у Facebook голосування під назвою «Якщо міняти Залужного, то на кого».

У списку Мар’яни: голова ГУР Кирило Буданов, голова Генштабу ЗСУ за часів Порошенка Віктор Муженко, заступник Залужного Микола Балан, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командувач Десантно-штурмовими військами Максим Миргородський, заступник Залужного Євгеній Мойсюк, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та умовний «бойовий командир знизу».

Раніше вона декілька разів писала пости з критикою Валерія Залужного.

У парламенті зареєстрували постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.