Зеленський виступить онлайн перед сенаторами з приводу допомоги США

https://racurs.ua/ua/n190023-zelenskyy-vystupyt-onlayn-pered-senatoramy-z-pryvodu-dopomogy-ssha.html

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Володимира Зеленського запросили виступити онлайн перед сенаторами на закритому брифінгу у вівторок, 5 грудня.

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Про це заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер. Він призначив перше процедурне голосування щодо додаткового пакета допомоги на 106 млрд доларів, яке пропонував Байден, пише The Hill. Воно відбудеться пізніше цього тижня.

Закритий брифінг для сенаторів заплановано на 15.00 за північноамериканським східним часом. В ньому візьмуть участь представники національної безпеки США.

4 грудня адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні.

У нас закінчуються гроші, — про це написала директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг у листі до лідерів Конгресу.

Вона закликала погодити додаткове фінансування для допомоги Україні й наголосила, що у США вичерпується наявне фінансування й час, щоб підтримати Україну у боротьбі проти російської агресії.

У листі, адресованому спікеру Палати представників Майку Джонсону, лідеру меншості в Палаті представників Хакіму Джеффрісу, лідеру більшості Сенату Чаку Шумеру і лідеру меншості Сенату Мітчу Макконнеллу, Янг зазначила:

Я хочу чітко пояснити: без дій Конгресу до кінця року ми вичерпаємо ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити обладнання з військових запасів США. Немає чарівного джерела фінансування, щоб зустріти цей момент. У нас закінчилися гроші — і майже бракує часу.

Янг закликала законодавців діяти негайно та окреслила сувору перспективу для України у разі ненадання американської допомоги.