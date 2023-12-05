WSJ: ЦАХАЛ обмірковує план затопити тунелі ХАМАС

https://racurs.ua/ua/n190022-cahal-obmirkovuie-plan-zatopyty-tuneli-hamas.html

Ракурс

Ізраїльські військові розглядають можливість затоплення тунелів, які використовуються радикальним угрупуванням ХАМАС у секторі Газа, повідомляє WSJ з посиланням на американську владу.

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Для цього армія оборони Ізраїлю встановила насосну систему. За інформацією WSJ, у середині листопада військові встановили щонайменше п’ять насосів приблизно за півтора кілометра на північ від табору біженців Аш-Шаті.

Поки що незрозуміло, чи ЦАХАЛ вдасться до такого варіанту до того, як будуть звільнені всі заручники, які утримуються ХАМАС.

Під сектором Газа знаходиться розгалужена мережа тунелів загальною довжиною до 500 км.

На початку грудня Інженерні війська ЦАХАЛу розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази — понад 100 тунелів уже зруйновані.

Ексзаступник начальника штабу ЦАХАЛу Яір Голан заявив, що ізраїльські солдати не будуть входити в тунелі терористів.