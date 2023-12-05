Усі вмовляють Орбана - тепер його кличе на розмову Макрон

https://racurs.ua/ua/n190037-usi-vmovlyaut-orbana-teper-yogo-klyche-na-rozmovu-makron.html

Ракурс

Еммануель Макрон запросив Віктора Орбана на зустріч у Парижі наприкінці цього тижня.

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Президент Франції прагне пошукати компроміс з прем'єром Угорщини щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС, повідомляє Politico.

Як повідомило виданню джерело у Парижі, у французького президента вважають, що угорського лідера все ще можна переконати підтримати вступ України до ЄС.

За словами посадовця, Орбан «підвищив ставки», щоб отримати більше грошей від ЄС. Утім, є оптимізм у тому, що можна досягти згоди.

Посли ЄС 5 грудня розпочали обговорення вступних переговорів з Україною. Саміт лідерів країн Євросоюзу відбудеться 14−15 грудня.

Зустріч послів є початком підготовки до грудневого саміту, на якому обговорять не лише євроінтеграцію України, а й Молдови, Грузії, Боснії та інших країн. У проекті документа «Єврорада вирішує відкрити переговори про членство з Україною та Молдовою».

Утім, 5 грудня Reuters цитує неназваного європейського дипломата, який сказав, що узгодження змісту проектів документів відбувається «дуже, дуже важко».

Відкрито проти рекомендації Єврокомісії почати переговори про членство України в ЄС досі виступив лише керівник Угорщини Орбан.

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявляє, що його уряд «підтримує європейську перспективу України та Молдови, але разом з країнами Західних Балкан».

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шаленберґ зауважив в інтерв’ю газеті Financial Times у листопаді, що керівникам ЄС «не можна надавати перевагу Україні» у порівнянні з західними балканськими країнами.