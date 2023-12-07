Законопроект про допомогу Україні заблоковано в Сенаті США

https://racurs.ua/ua/n190090-zakonoproekt-pro-dopomogu-ukrayini-zablokovano-v-senati-ssha.html

Ракурс

Сенат США провалив голосування про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 106 млрд дол.

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Засідання транслювалося на сайті Сенату США.

Законопроект про надання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті, необхідне для того, щоб верхня палата Конгресу могла розпочати його розгляд.

З потрібних 60 голосів «за» проголосували 49 конгресменів, «проти» — 51.

Республіканці та демократи не можуть знайти компромісу щодо питання безпеки південного кордону США з Мексикою, яке також є частиною пакета законопроєктів.

Президент США Байден звинуватив республіканців у «політичному шантажі». Напередодні він закликав Конгрес ухвалити пакет додаткового фінансування для України, перш ніж конгресмени розійдуться на свята у середині грудня. Він висловив думку, що росія атакує країни НАТО, якщо їй вдасться здобути перемогу над Україною.

Ставки занадто високі, щоб розпалювати політичну ворожнечу, — сказав Байден.

Президент США провал законопроекту «відвертим політичним шантажем» республіканців, з метою протягнути свій «вкрай упереджений імміграційний законопроект».