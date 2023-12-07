Україна представила Вашингтону список необхідних озброєнь, у ньому є винищувачі F-18

https://racurs.ua/ua/n190092-ukrayina-predstavyla-vashyngtonu-spysok-neobhidnyh-ozbroien-u-nomu-ie-vynyschuvachi-f-18.html

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Україна запросила у Сполучених Штатів нові види озброєння для відбиття російської агресії, серед них — винищувачі F/A-18 Hornet, ударні гелікоптери Apache та інші види зброї, повідомляє агентство Reuters.

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Як повідомляється, співробітники Міноборони України представили «перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України» під час закритого засідання у Вашингтоні, на якому були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості США.

За даними джерел агентства, які ознайомилися зі списком, до нього увійшли зразки озброєння, які Україна вже має на озброєнні, у тому числі танки «Абрамс» та 155-міліметрова артилерія, безпілотники та ракети ATACMS великої дальності.

Але в списку є кілька нових пунктів, у тому числі транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing та C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin. До списку також увійшли ударні вертольоти Apache та Black Hawk.

У документах також йдеться, що Україна запитує у США винищувачі F/A-18 Hornet, три типи безпілотників виробництва General Atomics, включаючи MQ-9B Sky Guardian та систему протиповітряної оборони THAAD виробництва Lockheed.

Зазначимо, що зараз погоджено передачу Україні літаків F-16 у кількості до 60 одиниць.