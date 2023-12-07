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Ракурс
Зеленський звільнив свого представника у Раді Федора Веніславського

Зеленський звільнив свого представника у Раді

7 гру 2023, 11:25
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Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського (фракція «Слуга народу») з посади представника президента у Верховній Раді.


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Відповідний указ опубліковано на сайті президента 7 грудня.

Веніславський є народним депутатом від партії «Слуга народу» та членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нардеп засудив атаку нардепа від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої на головкома Валерія Залужного, а також розповів про ідею розсилати повістки військовозобов’язаним українцям через електронну пошту.

Джерело: Ракурс


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