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Зеленський звільнив свого представника у Раді Федора Веніславського
Зеленський звільнив свого представника у Радіhttps://racurs.ua/ua/n190098-zelenskyy-zvilnyv-svogo-predstavnyka-u-radi.htmlРакурс
Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського (фракція «Слуга народу») з посади представника президента у Верховній Раді.
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Відповідний указ опубліковано на сайті президента 7 грудня.
Веніславський є народним депутатом від партії «Слуга народу» та членом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Нардеп засудив атаку нардепа від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої на головкома Валерія Залужного, а також розповів про ідею розсилати повістки військовозобов’язаним українцям через електронну пошту.
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