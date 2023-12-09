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Ракурс
Дрони Нацгвардії спопелили вантажівки росіян. Фото:

Гвардійці спопелили дронами ворожі вантажівки на Херсонщині (ВІДЕО)

9 гру 2023, 11:49
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Російська військова техніка продовжує гарно горіти на фронті після зустрічі з українськими БПЛА.


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Зокрема, в Херсонській області бійці Національної гвардії знищили дві військові вантажівки російських окупантів. Для цього аеророзвідники 11 бригади ім. М. Грушевського використали дрони. Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко 9 грудня повідомив у Telegram.

За його словами, одним із важливих напрямків бойової роботи українських оборонців на півдні Україні залишається знищення шляхів логістики, логістичних хабів і транспорту російських військ.

Нагадаємо, днями російські загарбники намагалися сховати у лісах Херсонщини зенітно-ракетний комплекс «Оса». Аеророзвідники 11-й бригади НГУ ім. Михайла Грушевського виявили ворожу ціль та знищили її з повітря.

Джерело: Ракурс


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