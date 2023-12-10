Рашисти вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Росіяни знову обстріляли Нікополь
Рашисти вночі обстріляли Нікополь з важкої артилеріїhttps://racurs.ua/ua/n190190-rashysty-vnochi-obstrilyaly-nikopol-z-vajkoyi-artyleriyi.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 грудня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області із важкої артилерії.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атаковану територію обстежують. З’ясовують наслідки. Та головне — без жертв, — наголосив Лисак.
Крім того, вчора, 9 грудня, ввечері над Криворізьким районом сили ППО України збили ворожу ракету.
Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали, — зазначив Лисак. — Наслідки бойової роботи також можуть нести небезпеку, тож, і при вірі в ППО, не можна нехтувати укриттям. Бережіть себе і своїх близьких!
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...