Рашисти вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Росіяни знову обстріляли Нікополь

https://racurs.ua/ua/n190190-rashysty-vnochi-obstrilyaly-nikopol-z-vajkoyi-artyleriyi.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 грудня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області із важкої артилерії.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атаковану територію обстежують. З’ясовують наслідки. Та головне — без жертв, — наголосив Лисак.

Крім того, вчора, 9 грудня, ввечері над Криворізьким районом сили ППО України збили ворожу ракету.