Рашисты ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 грудня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області із важкої артилерії.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, вчора, 9 грудня, ввечері над Криворізьким районом сили ППО України збили ворожу ракету.

Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали, — зазначив Лисак. — Наслідки бойової роботи також можуть нести небезпеку, тож, і при вірі в ППО, не можна нехтувати укриттям. Бережіть себе і своїх близьких!