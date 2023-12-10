Рашисты ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии

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Россияне снова обстреляли Никополь
Рашисты ночью обстреляли Никополь из тяжелой артиллерииhttps://racurs.ua/n190190-rashisty-nochu-obstrelyali-nikopol-iz-tyajeloy-artillerii.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 10 грудня, обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області із важкої артилерії.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Атаковану територію обстежують. З’ясовують наслідки. Та головне — без жертв, — наголосив Лисак.
Крім того, вчора, 9 грудня, ввечері над Криворізьким районом сили ППО України збили ворожу ракету.
Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали, — зазначив Лисак. — Наслідки бойової роботи також можуть нести небезпеку, тож, і при вірі в ППО, не можна нехтувати укриттям. Бережіть себе і своїх близьких!
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