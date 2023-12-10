Російські загарбники періодично завдають ракетних ударів по Україні

https://racurs.ua/ua/n190193-rashysty-pid-chas-obstrilu-kyieva-8-grudnya-vykorystovuvaly-rakety-prymanky-isw.html

Ракурс

Російські загарбники під час ракетної атаки по Києву 8 грудня могли використовувати крилаті ракети-приманки Х-55, які дуже нагадують модернізований варіант ракети Х-101, щоб заплутати українську ППО.

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що відповідну інформацію 9 грудня опублікував один із російських військових блогерів.

Блогер стверджував, що використання росією ракет-приманок пояснює, чому російські ракети не вразили жодної цілі в Києві, — зазначають у ISW. — Блогер поскаржився, що російським силам «майже неможливо» запустити достатню кількість ракет-приманок Х-55, щоб перевантажити українську ППО через обмежену кількість російських бомбардувальників Ту-95 і Т-160.

Водночас український військовий оглядач Костянтин Машовець 8 грудня повідомив, що російські війська ведуть посилену повітряну розвідку перед тим, як завдати широкомасштабних дальніх ударів по цілях на сході та півдні України, зазначають у ISW

Машовець заявив, що російські війська здійснили сім розвідувальних польотів перед ракетними ударами 8 грудня, що значно більше порівняно з одним-двома польотами в попередні дні, — наголошують у ISW. — Російські війська, ймовірно, намагаються протистояти обмеженій протиповітряній обороні України перед очікуваною широкомасштабною зимовою ударною кампанією.

В ISW нагадують, що українські посадовці неодноразово наголошували, що українські військові не мають достатньо систем протиповітряної оборони, щоб охопити всю територію України такою ж мірою, як українська ППО зараз захищає Київ.