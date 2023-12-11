Нардепи тікають з Ради - Арахамія

https://racurs.ua/ua/n190232-nardepy-tikaut-z-rady-arahamiya.html

Ракурс

Багато нардепів Верховної Ради мають намір скласти мандати.

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Ми вже не відпускаємо людей, — заявив у розмові з «Інтерфакс-Україна» очільник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія.

Насправді кількість людей, які хочуть піти з парламенту, набагато більша. Ми вже не відпускаємо людей… Ми говоримо, що просто не будемо за це голосувати, тому що люди мають досидіти до кінця (нинішньої каденції Верховної Ради — «Ракурс») і ухвалювати необхідні для держави закони, — сказав Арахамія.

Він вважає, що зменшення кількісного складу Верховної Ради не може не позначатися на її діяльності. Тому у парламенті вирішили оптимізувати роботу парламенту і знизити мінімальну кількість народних депутатів у групах, «щоб зберегти ці групи, щоб парламент, умовно, до нового скликання пропрацював приблизно в тому самому структурному режимі, якому він почав працювати».

Наразі кількісний склад Верховної Ради становить 400 народних депутатів (згідно із законодавством має бути 450).

Згідно з пропонованими змінами до регламенту, мінімальна кількість депутатської фракції (групи) під час воєнного стану та протягом 90 днів після його скасування або призупинення становить 14 осіб.

Відповідно до чинного регламенту кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, яка сформована на першій сесії чергового скликання Верховної Ради.

Станом на 11 грудня найменшою фракцією в українському парламенті є «Голос» — 20 нардепів (під час формування фракції на першій сесії було 22). У депутатських групах «Відновлення України» і «За майбутнє" відповідно 16 і 17 членів.