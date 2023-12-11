Очільник МЗС Литви пов'язав "питання Орбана" з подальшим існуванням Європи

https://racurs.ua/ua/n190231-ochilnyk-mzs-lytvy-pov-yazav-pytannya-orbana-z-podalshym-isnuvannyam-ievropy.html

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Глава МЗС Литви Габрюеліс Ландсбергіс заявив, що Угорщина проти Європи та всього, що вона підтримує.

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Єдине, як я можу трактувати угорську позицію не лише щодо України, а й з інших питань, це те, що Будапешт — проти Європи та всього, що вона підтримує, — зазначив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи результати переговорів послів країн ЄС у Брюсселі напредодні саміту ЄС 14−15 грудня.

За його словами, наразі йде зіткнення між тими, хто хоче, щоб Європа була сильною, та тими, хто не хоче, щоб Європа взагалі існувала.

Якщо ми знайдемо раціональне рішення, цей крок може бути вирішеним. Якщо ні, на нас чекають темні часи, — додав Ландсбергіс.

Тим часом глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що «настав час підтримувати Київ більше, а не менше»

росія продовжує атакувати Україну, але втрати росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів, — заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель 11 грудня перед засіданням Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Він також наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні. Крім того, Боррель заявив, що «настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України», оскільки рф посилює атаки.

Міністр закордонних справ Кулеба вперше за час великої війни зустрінеться із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти та використання мов нацменшин таким чином, як цього хотіла Угорщина. І до цього факту треба проявити повагу, — сказав Кулеба.

Історія питання

Угорщина досі блокує в ЄС усі рішення, пов’язані з Україною. Про це раніше повідомив у мережі Х (Twitter) кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Посли ЄС зустрічалися протягом усього дня (в неділю) в Брюсселі. Жодних зрушень, оскільки Угорщина блокує все, що пов’язано з Україною. Якщо це вирішиться, то на саміті ЄС 14−15 грудня, — повідомив Йозвяк.

Європейська комісія надасть Угорщині десять мільярдів євро із «заморожених» раніше грошей від Євросоюзу, повідомляє The Guardian з посиланням на дипломатичні джерела.

Однак, за словами дипломатів, частину грошей нададуть не через «шантаж» премʼєра Угорщини Орбана блокувати переговори про вступ України в ЄС, а нібито через виконання Угорщиною судових реформ.

The Guardian повідомила, що союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч із представниками Республіканської партії, щоб заблокувати американську допомогу.

Віктор Орбан, з яким коротко зустрівся на інавгурації президента Аргентини Володимир Зеленський, наразі стримує ключові рішення Заходу щодо України. Наразі від Угорщини залежать такі чотири важливі питання:

Макрофінансовий пакет на 50 млрд євро на 2024−2027 роки;

Військова допомога від ЄС на 20 млрд євро на 2024−2027 роки;

500 млн євро поточної військової допомоги (Угорщина вже блокує);

Початок переговорів про вступ України до ЄС.

Минулого тижня Орбан зустрічався з президентом франції Еммануелем Макроном, який запросив угорського колегу до Парижа, щоб обговорити позицію Будапешта щодо України.