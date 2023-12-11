Байден активно включився у переговори з сенаторами щодо змін імміграційної системи, які відкриють фінансування України

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Президент США Джо Байден бере більш активну участь у переговорах з сенаторами щодо змін імміграційної системи, яких вимагають республіканці в обмін на надання грошей Україні для її боротьби проти росії та Ізраїлю для війни з ХАМАСом.

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Президент-демократ заявив, що готовий піти на «значні компроміси щодо кордону», в той час, як республіканці блокують у Конгресі воєнну допомогу.

Настав час укласти угоду, з якою погодяться обидві сторони, — сказала в неділю в ефірі Face the Nation на каналі CBS директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг.

Сенатори закликають опонентів до співпраці у розв’язанні питання допомоги Україні та Ізраїлю та імміграційної реформи, повідомляє «Голос Америки».

Сенатор-демократ Кріс Мерфі звинуватив республіканців у повільному прогресі переговорів щодо допомоги Україні та Ізраїлю, наголошуючи на нестабільній ситуації, у якій перебуває світ без угоди.

Це абсолютно трагічно, що республіканці пов’язують вирішення, можливо, найскладнішого питання в американській політиці — імміграції — з підтримкою України та Ізраїлю, — сказав Мерфі в інтерв’ю «Зустріч з пресою» на NBC News.

Разом з тим, сенатор-республіканець Мітт Ромні заявив у неділю, що обидві політичні партії дотримуються «жорсткої лінії» на переговорах про допомогу Україні та Ізраїлю. В інтерв’ю в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC News у неділю Ромні сказав, що одним із головних недоліків законопроекту є питання безпеки кордонів.

Не лише республіканці дотримуються жорсткої позиції. Це і демократи, які дотримуються жорсткої позиції. Будь-яка сторона може рухатися і може це зробити, — сказав Ромні.

Байден запросив Володимира Зеленського у Білий дім 12 грудня.

Нагадаємо, згідно з опитуванням The Wall Street Journal, Дональд Трамп випередив Байдена у президентському рейтингу. Підтримка чинного президента США впала до найнижчого рівня за весь період — 43%. Трампа ж підтримують 47% виборців.

Минулого тижня Байден заявив, що йтиме на другий термін через острах перемоги Трампа. Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року.