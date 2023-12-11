Фотоматеріали щодо, ймовірно, спецоперації з ліквідації Іллі Киви, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n190237-provodymo-bagato-specoperaciy-u-sbu-vidreaguvaly-na-informaciu-pro-prychetnist-do-likvidaciyi-kyvy.html

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У СБУ відреагували на численну кількість запитів від ЗМІ щодо причетності спецслужби до нещодавньої ліквідації злочинця і зрадника Іллі Киви.

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Відповідне повідомлення сьогодні, 11 грудня, опубліковане на сайті спецслужби.

Служба безпеки України проводить дуже багато успішних спецоперацій, зокрема і тих, які несуть заслужене покарання воєнним злочинцям і ворогам України, — наголошують у СБУ. — І як зазначав раніше Голова СБУ Василь Малюк, смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам та їх пособникам.

У СБУ нагадують, що очільник спецслужби Василь Малюк неодноразово наголошував, що вороги України обов’язково будуть відповідати за свої злочини: і перед Богом, і перед українським народом — по закону і по моралі.

Ситуація з ліквідацією Іллі Киви лише підтверджує ці слова. А всі деталі спецоперацій СБУ суспільство дізнається після нашої неминучої Перемоги! — резюмували в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ опублікували фото та відео з місця ліквідації Ківи.