рф вночі атакували територію України «Шахедами». Фото:

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Ракурс

Війська російської федерації вночі з 11 на 12 грудня атакували територію України дронами-камікадзе.

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Ударні безпілотники типу Shahed-136/131 ворог запустив з окупованого Криму, з району Балаклави. Загалом були зафіксовані пуски 15 ворожих БПЛА. Дев’ять дронів підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони змогли знищити у різних областях України. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Також росіяни запустили по Запорізькій та Дніпропетровській областях дві керовані авіаційні ракети Х-59. Ворожі ракети були збиті зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід».

Нагадаємо, російські загарбники після тривалої паузи у 79 днів поновили удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Зокрема, 8 грудня близько 10 бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс Саратовської області рф. Усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці.

А вранці 11 грудня окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Попередньо вони були запущені з Брянської області рф. Усі вісім цілей було знищено.