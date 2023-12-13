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Наслідки нічної атаки російських безпілотників, фото: Сили оборони півдня України

Наслідки нічної російської атаки на Одещину показали Сили оборони (ФОТО)

13 гру 2023, 10:42
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 13 грудня, атакували Одещину ударними безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму. Ця атака була спрямована на об'єкти цивільної інфраструктури.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України

Під прикриттям густого туману, дрони заходили на удар, як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини, — вказано в повідомленні. — Силами протиповітряної оборони уражено всі 9 БПЛА типу «Shahed-131/136».

Зазначається, що один зі збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі, спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

2 цивільних співробітників отримали поранення, вони госпіталізовані, їх стан задовільний. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 — вигоріли вщент, — вказано в повідомленні.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрона було пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Люди не постраждали.

Наслідки нічної атаки російських безпілотників, фото: Сили оборони півдня України

Джерело: Ракурс


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