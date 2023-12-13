Я не Остап Бендер - Юрій Бойко спробував пояснити, чому не продав квартиру біля Кремля

https://racurs.ua/ua/n190312-ya-ne-ostap-bender-uriy-boyko-sprobuvav-poyasnyty-chomu-ne-prodav-kvartyru-bilya-kremlya.html

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Лідер забороненої ОПЗЖ нардеп Юрій Бойко пояснив, чому не продав елітне майно в столиці держави-агресорки.

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Йдеться про квартиру поблизу Кремля, пишуть «Схеми». Після того, як влада відкрила реєстр декларацій, громадськість і журналісти змогли дізнатися, що родині Бойка належить квартира у центрі Москви неподалік Кремля, площею 220 кв. м. Її офіційна вартість — 192 млн рублів (приблизно 77 млн грн).

У коментарі «Схемам» Бойко заявив, що вважає своє майно в росії «замороженим».

Законного способу переведення коштів з рахунків, або у випадку продажу квартири не існувало з 2014 року. А перевозити готівку в чемодані, як Остап Бендер через румунський кордон, протирічило моїм принципам, — сказав він.

Водночас Бойко не відповів прямо, чи сплачує його родина в бюджет рф обов’язковий регулярний податок на нерухомість фізособи, який мав би складати майже 400 тис. рублів (близько 150 тис. грн) щорічно.

Майно зареєстровано на дружину нардепа й придбане у 2006 році, за два місяці після призначення Бойка міністром палива та енергетики в уряді Віктора Януковича.

У декларації депутат вказав, що вартість квартири становить всього 2 млн 726 тис. грн (у ній можна вказувати вартість станом на дату придбання нерухомості).

Крім того, Бойко зберігає 7,6 млн рублів в російському «НК Банку», а на українських рахунках: 83 млн гривень, 467 тис. дол., 120 тис. євро.

За 2022 рік родина Бойко отримали майже 18 млн грн доходу, більшу частину суми (14,5 млн), — як подарунок від сина.