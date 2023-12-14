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Ракурс
У Конгресі США дозволили розслідування щодо імпічменту Байдена

У Конгресі США дозволили розслідування щодо імпічменту Байдена

14 гру 2023, 08:26
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Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США проголосувала за рішення надати формальний статус розслідуванню, що вже йде, з метою імпічменту президента-демократа Джо Байдена.


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За це рішення проголосував 221 конгресмен від Республіканської партії, проти 212 членів парламенту від Демократичної партії.

Республіканці стверджують, що підозрюють Байдена в тому, що отримав особисту вигоду від угод його 53-річного сина Хантера Байдена з іноземними партнерами, в тому числі українськими, а той користувався ім’ям і становищем свого батька, тоді віце-президентом.

Жодних доказів республіканці поки не пред’явили, хоча історія з цими підозрами тягнеться вже кілька років.

Сам президент у письмовій заяві назвав розслідування «політичним трюком» республіканців.

Як зазначає агентство Reuters, ця ініціатива республіканців все одно не зможе увінчатися усуненням Байдена з посади президента.

Навіть якщо Палата представників проголосує за імпічмент президента, далі Сенат має офіційно звинуватити його за цими пунктами двома третинами голосів, а це практично неможливо в палаті, де однопартійці Байдена, демократи, мають більшість: 51 проти 49, — пояснює агентство.

Джерело: Ракурс


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