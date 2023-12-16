Крим у вогні - на окупований півострів завітали ударні БПЛА

https://racurs.ua/ua/n190395-krym-u-vogni-na-okupovanyy-pivostriv-zavitaly-udarni-bpla.html

Ракурс

Міноборони Росії повідомило про масовану атаку безпілотників на Крим увечері 15 грудня. Це московитське відомство заявило, що над півостровом збито 32 дрони.

.

Як стверджують росіяни, за дві години з 20.30 до 22.30 їхня ППО нібито знищила 26 безпілотників, ще шість дронів збили у період з 23.00 до 23.50.

Про постраждалих і будь-які руйнування не повідомляється.

Українські військові атаки не коментували.

Раніше про вибухи в Криму поінформував проєкт Крим. Реалії, посилаючись на слова місцевих жителів. Крім того, редакція отримала кілька відео з різних точок у цьому район.

Окупований росією Крим регулярно піддається масованим атакам безпілотників. Попереднього разу така атака відбулася в ніч проти 5 грудня. Тоді, як заявляло Міноборони рф, над акваторією Азовського моря та територією анексованого півострова було збито 22 і перехоплено 13 дронів.