Суддя Тандир, який убив нацгвардійця на блокпосту, переоформив майно на дружину і розлучився з нею

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Суддя Олексій Тандир, який збив насмерть нацгвардійця, переоформив майно на дружину і розлучився з нею.

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Родина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка не встигла накласти арешт на майно судді до того, як він розлучився і переписав його на дружину.

Про це пише «Бабель». Захист родини загиблого вважає, що перепис майна «направлений на перешкоджання» потерпілим в отриманні компенсації.

4 грудня мало відбутись засідання, на якому суд повинен був розглянути клопотання представника потерпілої сторони про арешт майна Тандира.

Проте адвокати обвинуваченого до суду не прибули, оскільки брали участь в іншому засіданні. 6 грудня суд розлучив подружжя Тандирів і 12 грудня вже колишній чоловік переписав майно на дружину.

На розлучення дружина Тандира Людмила подала ще 20 вересня цього року. Тоді позивачка зазначала, більш як рік у сімейних стосунках з обвинуваченим вона не перебуває. За її словами, вони жили окремо.

Нагадаємо, 26 травня голова Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир на Lexus ES350 за три хвилини до початку комендантської години збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який чергував на блокпості.

Експертиза встановила, що Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину — так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану спʼяніння в момент ДТП. Після аварії Тандир перебуває в СІЗО. Останній раз йому продовжили строк утримання до 25 грудня 2023 року.