Заблокувати агроекспорт України на 20 років хоче Польща. Фото:

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Блокаду агроекспорту України щонайменше на 20 років хоче запровадити Польща.

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Варшава може вдатися до таких рішучих дій, якщо Україна зможе стати повноправним членом Європейського Союзу. Раніше з Польщею аналогічним чином вчинила Німеччина, захистивши свій ринок від товарів нового сусіда по ЄС. Про це заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив в ефірі радіо RMF24.

Ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналася до ЄС, тоді ринок праці для поляків був закритий на вісім років, — наголосив він.

Чиновник зазначив, що польський уряд повинен визначити, що товари з України, як неперероблені, так і перероблені, є «неліквідними» для ринку Польщі.

При цьому Колодзейчак додав, що шлях Києва до ЄС буде довгим, тому полякам варто використати цей час, щоб підготуватися.

За оцінкою польського Міністерства сільського господарства, ринок українських аграріїв зосереджений у владі 95 найбільших агрохолдингів, які контролюють половину орних земель України.

Нагадаємо, Україна запропонувала Європейській комісії та Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії і Румунії план експортного контролю для чотирьох груп культур — пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку — для захисту їхніх внутрішніх ринків після завершення дії тимчасових обмежень на рівні ЄС на імпорт окремих видів сільгосппродукції. Проте Варшава, Братислава і Будапешт оголосили про односторонні обмеження на український імпорт. Україна звернулася зі скаргою в СОТ, але згодом її призупинила.

Джерело: RMF24