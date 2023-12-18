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Україні довелося згорнути деякі військові операції через брак снарядів та іноземної допомоги - командувач угруповання "Таврія"
Україні довелося згорнути деякі військові операції через брак снарядів та іноземної допомоги — командувач угруповання «Таврія»https://racurs.ua/ua/n190465-ukrayini-dovelosya-zgornuty-deyaki-viyskovi-operaciyi-cherez-brak-snaryadiv-ta-inozemnoyi.htmlРакурс
Збройні сили вимушені інколи скоротити операції на фронті через нестачу західної допомоги.
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Про це пише Reuters, цитуючи командувача оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександра Тарнавського.
За словами командира, українські війська стикаються з нестачею артилерійських снарядів на передовій та згорнули деякі військові операції через нестачу іноземної допомоги.
Є проблеми з боєприпасами, особливо [снарядами] радянського зразка — 122 та 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту, — сказав він.
За його словами, брак артилерійських снарядів став «дуже великою проблемою», а скорочення іноземної військової допомоги впливає на ситуацію на полі бою.
Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, не вистачає з урахуванням наших потреб. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплануємо завдання, які ставили перед собою, і скорочуємо їх, — додав Тарнавський.
Російські військові, додав він, також мають проблеми з боєприпасами, не уточнивши, які саме.
За словами Тарнавського, на південно-східному фронті на деяких дільницях українські військові перейшли до оборони, але намагаються атакувати інші ділянки фронту.
Водночас Тарнавський зазначив, що на деяких ділянках Україна переходить до оборони, на деяких — продовжує наступальні дії.
Наразі у Конгресі США залишається заблокованим пакет допомоги із 60 млрд доларів для України, а ЄС все ще не схвалив угоду про 50 млрд євро допомоги
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