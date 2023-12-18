Українська податкова оштрафувала PornHub

https://racurs.ua/ua/n190473-ukrayinska-podatkova-oshtrafuvala-pornhub.html

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Про фінансові санкції щодо відомого у всьому світі сайту PornHub повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

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На жаль, не всі платники, які оперують сервісами для дорослих, однаково відповідально ставляться до оподаткування. Компанія, яка оперує сайтом PornHub, ухиляється від реєстрації, у зв’язку з чим до неї було застосовано штраф у розмірі 5 тис. 543 дол., — цитує депутата УП.

За даними депутата, Україна за рейтингом PornHub знаходиться на 14 місці серед інших країн з переглядів цього сайту.

Як більш позитивний приклад, порівняно з PornHub, Данило Гетьманцев навів соцмережу з інтимним контентом Onlyfans, яка, за його словами, з початку 2023 року вже виплатила до державного бюджету України з початку 2023 року 944,1 тис. дол.

Робити виплати до бюджету України ці компанії зобов’язані за так званим «податком на Google» — законом, який набрав чинності на початку 2022 року та зобов’язав великі технологічні компанії на кшталт Google, Amazon чи Meta сплачувати в Україні 20% податку на додану вартість.