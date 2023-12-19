Василю Ломаченку знайшли суперника

https://racurs.ua/ua/n190507-lomachenku-znayshly-supernyka.html

Ракурс

Український боксер Василь Ломаченко погодив бій за титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

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Суперником українця стане австралієць Джордж Камбосос, про це повідомив промоутер Ломаченка Боб Арум.

Бій Ломаченко — Камбосос відбудеться у квітні в Австралії. Остаточні дата та місце проведення поєдинку залишаються невідомими.

Ломаченко востаннє виходив у ринг у ніч проти 21 травня 2023 року. Василь одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наприкінці листопада Гейні вирішив змінити вагову категорію та звільнив усі головні чемпіонські пояси в легкій вазі — WBC, WBA, IBF та WBO. Відтак Ломаченко та Камбосос отримали шанс позмагатися за вакантний пояс IBF, оскільки є двома головними претендентами за версією організації.

У своєму останньому бою Камбосос у липні 2023 року переміг британця Максі Г’юза, здобувши другорядний титул IBO в легкій вазі. Перед цим австралієць зазнав двох поспіль поразок від Гейні, втративши звання абсолютного чемпіона світу, яке він виборов у листопаді 2021 року перемогою над американцем Теофімо Лопесом.

Загалом на рахунку 35-річного Ломаченка 17 перемог (11 — нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі. У послужному списку 30-річного Камбососа 21 перемога (10 — нокаутом) і 2 поразки.