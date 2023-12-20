Військкоми у Запоріжжі допомогли уникнути мобілізації 300 чоловікам. Фото: ДБР

https://racurs.ua/ua/n190537-kerivnyk-tck-u-zaporijji-dopomig-unyknuty-mobilizaciyi-300-cholovikam-dbr.html

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Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в Запоріжжі допомагав чоловікам уникнути мобілізації.

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Керівник одного з районних ТЦК та СП та троє його підлеглих надавали військовозобов’язаним повний «пакет послуг» для звільнення від військової служби. Незаконну схему викрили працівники Державного бюро розслідувань, 20 грудня повідомили у відомстві.

З’ясувалося, що військкоми реєстрували ухилянтів у тому ж районі міста, де розташований ТЦК. Згодом чоловіків ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження військово-лікарської комісії з подальшим звільненням від військової служби.

Правоохоронці встановили, що упродовж 2022−2023 року таким чином уникли призову понад 300 осіб. За фіктивні довідки чоловіки платили військкому та його людям 2−3 тис. дол.

Працівники ДБР вже провели обшуки за місцями проживання та роботи посадовців. Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за статтями ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ст. 336, ч. 4 ст. 409 КК України). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, на Київщині викрили схему з ухилянтами. Правоохоронці з’ясували, що в одному з ТЦК створили безпрецедентну за масштабами схему, за якою змогло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Вартість «послуги» складала від 6 до 10 тис. дол. з однієї особи в залежності від стартового пакета документів.