Фрагмент відео, переданого з глибокого космосу, джерело: NASA

https://racurs.ua/ua/n190547-ultra-hd-z-dalekogo-kosmosu-nasa-peredalo-nadchitke-video-na-rekordnu-vidstan.html

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NASA вперше передало лазером з глибокого космосу відео у надвисокій роздільній здатності (Ultra HD). Відповідна технологія призначена для передачі даних з далекого космосу зі швидкістю, що в 10−100 разів перевищує найсучасніші радіочастотні системи, які використовуються сьогодні в космічних місіях.

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15-секундне тестове відео, на якому зображений кіт на прізвисько Тейтерс, було надіслано з відстані майже 31 млн км (що у 80 разів більше відстані між Землею та Місяцем). Про це повідомляє прес-служба американського аерокосмічного агентства.

У NASA цю подію називають «історичною віхою».

Це випробування прокладе шлях до високошвидкісного зв’язку для підтримки наступного гігантського стрибка: відправки людей на Марс, — наголошують у NASA.

Відео було передане в межах експерименту NASA Deep Space Optical Communications за допомогою новітнього інструменту під назвою Flight Laser Transceiver (польотний лазерний приймач-передавач):

відеосигналу знадобилася 101 секунда, щоб досягти Землі, його було надіслано з максимальною системною швидкістю передачі даних 267 мегабіт на секунду;

прилад, здатний надсилати та приймати сигнали ближнього інфрачервоного діапазону, випромінював закодований лазер ближнього інфрачервоного діапазону на телескоп Хейла в обсерваторії Паломар Каліфорнійського технологічного інституту в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія), де його було завантажено на Землю;

після цього кожен кадр із циклічного відео надсилався «в прямому ефірі» до Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, де відео відтворювалося в реальному часі.

Демонстраційний зразок лазерного зв’язку був запущений 13 жовтня із місією NASA «Психея», котра спрямована на дослідження поясу астероїдів між Марсом та Юпітером.

Демонстрація технології дозволить надсилати сигнали з високою швидкістю передачі даних на відстань від Землі до Червоної планети. Але оскільки ніщо на «Психеї» не генерує відеодані, то учені зазвичай надсилають пакети випадково згенерованих тестових даних.