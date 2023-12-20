Ultra HD з далекого космосу — NASA передало надчітке відео на рекордну відстаньhttps://racurs.ua/ua/n190547-ultra-hd-z-dalekogo-kosmosu-nasa-peredalo-nadchitke-video-na-rekordnu-vidstan.htmlРакурс
NASA вперше передало лазером з глибокого космосу відео у надвисокій роздільній здатності (Ultra HD). Відповідна технологія призначена для передачі даних з далекого космосу зі швидкістю, що в 10−100 разів перевищує найсучасніші радіочастотні системи, які використовуються сьогодні в космічних місіях.
15-секундне тестове відео, на якому зображений кіт на прізвисько Тейтерс, було надіслано з відстані майже 31 млн км (що у 80 разів більше відстані між Землею та Місяцем). Про це повідомляє прес-служба американського аерокосмічного агентства.
У NASA цю подію називають «історичною віхою».
Це випробування прокладе шлях до високошвидкісного зв’язку для підтримки наступного гігантського стрибка: відправки людей на Марс, — наголошують у NASA.
Відео було передане в межах експерименту NASA Deep Space Optical Communications за допомогою новітнього інструменту під назвою Flight Laser Transceiver (польотний лазерний приймач-передавач):
- відеосигналу знадобилася 101 секунда, щоб досягти Землі, його було надіслано з максимальною системною швидкістю передачі даних 267 мегабіт на секунду;
- прилад, здатний надсилати та приймати сигнали ближнього інфрачервоного діапазону, випромінював закодований лазер ближнього інфрачервоного діапазону на телескоп Хейла в обсерваторії Паломар Каліфорнійського технологічного інституту в окрузі Сан-Дієго (Каліфорнія), де його було завантажено на Землю;
- після цього кожен кадр із циклічного відео надсилався «в прямому ефірі» до Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, де відео відтворювалося в реальному часі.
Демонстраційний зразок лазерного зв’язку був запущений 13 жовтня із місією NASA «Психея», котра спрямована на дослідження поясу астероїдів між Марсом та Юпітером.
Демонстрація технології дозволить надсилати сигнали з високою швидкістю передачі даних на відстань від Землі до Червоної планети. Але оскільки ніщо на «Психеї» не генерує відеодані, то учені зазвичай надсилають пакети випадково згенерованих тестових даних.
Але щоб зробити цю важливу подію більш пам’ятною, ми вирішили попрацювати з дизайнерами над створенням веселого відео, яке відображає суть демонстрації в рамках місії «Психея», — наголошують у NASA.