Електронні ветеринарні паспорти з’являться у «Дії»

У «Дії» з’являться ветпаспорти домашніх тварин

https://racurs.ua/ua/n190552-elektronni-veterynarni-pasporty-z-yavlyatsya-u-diyi.html

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У застосунку «Дія» з’являться електронні ветеринарні паспорти.

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Кабмін прийняв Постанову про запуск проекту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, повідомляє прес-служба відомства.

Очікується, що таке нововведення допоможе у боротьбі зі зростанням чисельності безпритульних тварин.

Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проект дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть із Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка, — зазначив він. — Водночас реєстрація тварин буде безплатною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин.

Зазначається, що серед переваг для власників, які створюватиме цей Реєстр, ініціатори проекту називають:

можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї;

полегшення пошуку зниклих тварин;

згодом — відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».

Заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко зазначила, що цей реєстр планують інтегрувати з пошуковою системою Europetnet (міжнародної асоціації, що займається ідентифікацією власницьких тварин у Європі).