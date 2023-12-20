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Ракурс
У «Дії» з’являться ветпаспорти домашніх тварин

Електронні ветеринарні паспорти з’являться у «Дії»

20 гру 2023, 21:44
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У застосунку «Дія» з’являться електронні ветеринарні паспорти.


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Кабмін прийняв Постанову про запуск проекту із запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик, повідомляє прес-служба відомства.

Очікується, що таке нововведення допоможе у боротьбі зі зростанням чисельності безпритульних тварин.

Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проект дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть із Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка, — зазначив він. — Водночас реєстрація тварин буде безплатною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин.

Зазначається, що серед переваг для власників, які створюватиме цей Реєстр, ініціатори проекту називають:

  • можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї;
  • полегшення пошуку зниклих тварин;
  • згодом — відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку «Дія».

Заступник голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Ольга Шевченко зазначила, що цей реєстр планують інтегрувати з пошуковою системою Europetnet (міжнародної асоціації, що займається ідентифікацією власницьких тварин у Європі).

Недосконалість обліку домашніх тварин відділяла Україну від європейських стандартів поводження з домашніми тваринами та створювала перепони для виїзду українців за кордон разом зі своїми улюбленцями, — зазначила вона. — Однак уже зараз в проекті, який запроваджує уряд, передбачено, що створений Реєстр буде інтегруватись з пошуковою системою Europetnet.

Джерело: Ракурс


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