Суд у ЄС скасував санкції проти Януковича за корупцію

https://racurs.ua/ua/n190560-sud-u-ies-skasuvav-sankciyi-proty-yanukovycha-za-korupciu.html

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Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов президента-втікача Віктора Януковича проти Ради Євросоюзу і скасував рішення про продовження блокування його активів в Україні.

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Цей суд скасував санкції проти Януковича за корупцію. він мотивував рішення тим, що Рада ЄС перед запровадженням санкцій щодо Віктора та Олександра Януковичів у 2021 році не перевірила, чи отримали ці двоє можливість скористатися правом на захист.

Таке ж рішення ухвалено щодо сина Януковича Олександра, колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

Документи опубліковано в офіційному журналі ЄС.

Санкції 2014 року було запроваджено на підставі кримінальної справи, порушеної проти Януковича в Україні за звинуваченням у розкраданні державних коштів та їх незаконному переміщенні за межі країни.

У постанові суду ЄС йдеться про те, що під час кримінального процесу проти Януковича і Пшонки в Україні не було дотримано право обвинувачених на ефективний судовий захист.

При цьому проти Януковича і його сина зберігаються обмеження в рамках іншого пакета санкцій ЄС. Вони були введені проти них після вторгнення росії в Україну, з формулюванням «за роль у підриві або представленні загрози територіальній цілісності країни».

У січні 2019 року суд у Києві заочно засудив Януковича до 13 років ув’язнення за обвинуваченням у державній зраді та пособництві до розв’язання агресивної війни.