Фейкороби розігнали брехню про американське громадянство дітей міністра оборони Умєрова

https://racurs.ua/ua/n190570-feykoroby-rozignaly-brehnu-pro-amerykanske-gromadyanstvo-ditey-ministra-oborony-umierova.html

Ракурс

Низка Telegram-каналів пишуть про громадянство США у дітей міністра оборони Рустема Умєрова, посилаючись на його декларацію. У Міноборони попередили, що це фейк.

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У відомстві кажуть, що 10-річний син міністра і дві його доньки восьми й двох років мають тільки громадянство України. Інших громадянств у них немає. Це ж вказано у самій декларації в графі «громадянство».

У Міноборони пояснюють, що діти міністра отримали нові українські паспорти в посольстві України в США. В Штати його родина виїжджала у 2016 році через замахи та погрози Умєрову за його діяльність щодо окупованого Криму.

Умєров як делегат Курултаю кримськотатарського народу разом із Лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим та представниками Меджлісу виступав на всіх міжнародних майданчиках щодо порушень прав людей в окупованому Криму, був залучений в процес звільнення політвʼязнів Криму.