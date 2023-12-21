Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, але зменшив розмір застави

Ігор Коломойський, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n190590-apelyaciynyy-sud-zalyshyv-kolomoyskogo-pid-vartou-ale-zmenshyv-rozmir-zastavy.html

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Колегія суддів Київського апеляційного суду сьогодні, 21 грудня, ухвалила залишити бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою — там він перебуватиме до 26 січня 2024 року.

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Водночас Коломойському зменшили розмір застави — тепер вона становить 2 млрд 700 тис. грн. Про це повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що адвокати Коломойського просили скасувати рішення Шевченківського суду щодо запобіжного заходу або ж змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета. Серед основних причин захист Коломойського вказував погіршення стану його здоров’я. На засіданні суду також виступив лікар Коломойського Олександр Родинський, щоб це підтвердити.

Також бізнесмена хотіли взяти на поруки восьмеро людей, серед них — телеведуча Алла Мазур.

Ми йдемо у Європу. Я за чесний суд. Я чую побоювання прокурорів, що Ігор Валерійович може впливати на свідків, але вони можуть обмежити коло спілкування, — заявила вона.

Водночас Коломойський запевнював, що ризиків немає.

Якби я був на волі, жив би у Дніпрі, або переїхав у Київ, і ходив би в БЕБ як на роботу. Ризиків ніяких немає: не втікатиму, не впливатиму на свідків і не знищуватиму документів, — заявив він на засіданні.

Джерело: «Суспільне»