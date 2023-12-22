Наслідки нового удару по Києву. Фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n190593-tretiy-pospil-povitryanyy-udar-shahedamy-po-kyievu-zavdala-rosiya-foto.html

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Атака російських «Шахедів» на Київ відбулася у п’ятницю вночі, 22 грудня.

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Це був третій поспіль повітряний удар дронами по столиці за останні шість днів. Ворожі безпілотники намагалися вразити інфраструктуру міста і житлові будинки. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у Telegram.

Як зазначив у Telegram міський голова Віталій Кличко, внаслідок атаки зафіксовані часткові руйнування двох житлових будинків — багатоповерхівки в Соломʼянському районі та приватного недобудованого будинку в Дарницькому районі.

У Солом’янському районі у багатоповерхівці частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Виникла пожежа в одній із квартир, яку оперативно ліквідували. Постраждали двоє осіб, одного мешканця госпіталізували, а другого медичну допомогу надали на місці.

А в Дарницькому районі через падіння уламків БПЛА загорівся недобудований будинок. Постраждалих немає.

Гучно було й на Київщині. В обласній військовій адміністрації повідомили, що повітряна тривога тривала майже 2,5 години. В одному з районів області, внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. На щастя, ніхто постраждав. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури теж не було.

Нагадаємо, вночі 21 грудня протиповітряна оборона працювала у 12 областях. Захисники неба зуміли збити 34 із 35 випущених ударних БПЛА противника.