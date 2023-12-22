Армія оборони Ізраїлю знищила головні тунелі ХАМАСу в Газі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190597-cahal-znyschyv-golovni-tuneli-hamasu-v-gazi.html

Ракурс

Головну мережу тунелів ХАМАСу в місті Газа знищила ізраїльська армія.

.

ЦАХАЛ заявив про знищення тунелів, які розміщувалися під площею Палестини в престижному районі Рімаль. Топ-посадовці ХАМАСу ховалися під землею в цій мережі тунелів, коли терористичне угрупування почало атаку на півдні Ізраїлю 7 жовтня. Про це повідомило видання Times of Israel.

Ця підземна мережа з'єднувала будинки, офіси та квартири-схованки високопосадовців ХАМАС, у тому числі лідера військового крила терористичного угруповання Мухаммеда Дейфа та його найвищого чиновника в Газі Ях’ї Сінвара.

У цих тунелях ізраїльські військові знайшли запаси їжі та води. У ЦАХАЛ охарактеризували цей комплекс як «підземне місто терору», з'єднане з іншими важливими об'єктами підземної інфраструктури в Секторі Газа.

Зруйнували цю мережу тунелів елітний бойовий інженерний підрозділ «Яхалом» і 401-ша бронетанкова бригада.

Нагадаємо, у війні між Ізраїлем та ХАМАС ізраїльтяни використовують передові військові технології на театрі бойових дій. Зокрема, ЦАХАЛ застосовує системи штучного інтелекту під назвою «Хабсора», або «Євангеліє" — українською.

Джерело: Times of Israel