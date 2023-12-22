Росіяни застрелили дитину на очах рідних. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190598-rosiyany-zastrelyly-dytynu-na-ochah-ridnyh-u-hersonskiy-oblasti-ova.html

Ракурс

Російські військові на очах рідних вбили дитину на окупованій території Херсонської області.

.

Воєнний злочин стався 20 грудня, коли хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував. Загарбники схопили дитину, привели додому й застрелили. Сталося на очах рідні. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін заявив на прес-конференції, передає «Укрінформ».

Страшна там ситуація… Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини, — розповів він.

За словами посадовця, українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Прокудін додав, що на тимчасово окупованій території Херсонщини продовжується примусова паспортизація. Вороги змушують вчителів працювати за російськими програмами, на дітей спрямована російська пропаганда.

Нагадаємо, 29 листопада росіяни обстрілювали Сумську область, що призвело до загибелі людей. В місті Середина-Буда з-під завалів зруйнованих будинків дістали тіла двох жінок та двох поранених чоловіків. А цивільний чоловік та його 7-річна падчерка дістали поранення в машині. Згодом дівчинка померла в лікарні.

Джерело: «Укрінформ»