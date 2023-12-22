Під час кібератаки хакери зруйнували 40% інфраструктури «Київстару»

https://racurs.ua/ua/n190609-pid-chas-kiberataky-hakery-zruynuvaly-40-infrastruktury-kyyivstaru.html

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Під час кібератаки хакери зруйнували 40% інфраструктури «Київстару» Перша ціль хакерів — зруйнувати інфраструктуру якомога сильніше і посіяти хаос. За ті півтори години, коли ми втратили контроль над мережею, вони повністю стерли базу даних клієнтів. Це не профілі клієнтів, а внутрішні профілі, які допомагають системі, — розповів президент «Київстару» Олександр Комаров. Він додав, що атака була доволі унікальною. У відновлювальній операції задіяли близько тисячі людей. Раніше Комаров повідомив, що хакери вразили кіберзахист «Київстар» через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.

Ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Щодо цього ведеться слідство, — сказав Комаров в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що питання не в технологіях, а у тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які «умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі».

За словами топменеджера, компанія використовувала для захисту найсучасніші технології та з початку повномасштабного вторгнення відбила близько 500 кібератак.