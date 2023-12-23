Збиття трьох Су-34 викликало в росії «значне занепокоєння». Фото:

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Збиття на Херсонщині трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 викликало в рф «значне занепокоєння».

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Повітряно-космічні сили росії втратили три штурмовики Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня. Цю інформацію вже підтвердило російське командування. Так звані воєнкори окупантів стверджують, що українська ППО збила ці Су-34 в районі Кринок. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські воєнкори відреагували на одиничний інцидент великим занепокоєнням щодо можливостей протиповітряної оборони ЗСУ на півдні України, — зазначають експерти.

В ISW додали, що перед цим армія рф втратила два гелікоптери Мі-8, бомбардувальник Су-34 і винищувач Су-35 «під час інциденту» в Брянській області 13 травня 2023 року. Тоді реакція окупантів на можливості української ППО була схожою.

Тим часом головнокомандувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив російського диктатора володимира путіна, який погрожував «полускати» Patriot. Він опублікував скріншот новини з російського медіа, яка вийшла ще у грудні 2022 року.

Совпадєніє? Нє думаю! — написав Олещук.

Нагадаємо, 22 грудня командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що опівночі на Південному напрямку українські військові збили відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що це була блискуче спланована операція, а Су-34 вже давно не з’являлися в статистиці військових втрат росії. Саме з цих літаків окупанти завдають удари авіаційними бомбами та ракетами.

Російські військові пабліки стверджували, що по їхніх бомбардувальниках відпрацював зенітно-ракетний комплекс Patriot.